В Челябинске во вторник ожидается до −14 градусов и без осадков

Между прочим, 23 января 2024 года отмечают день Григория Летоуказателя. Согласно народным приметам, сегодня не стоит жаловаться на здоровье. Пустые разговоры на эту тему могут стать причиной возникновения реальных недугов, справиться с которыми будет очень непросто. Если вы отмечаете ухудшение самочувствия, лучше записаться к врачу.