С проблемой оплаты проезда испытывают пассажиры в хабаровских автобусах

Конфликт произошел в одном из автобусов восьмого маршрута, где с прошлого года действует оплата проезда на входе. Из-за нового порядка оплаты на маршруте между людьми и водителями часто вспыхивают конфликты, сообщает ИА AmurMedia.
В очередной раз при посадке пассажиры старались как можно скорее попасть в салон, забывая, что вход разрешен только через переднюю дверь. В итоге уехать на работу не мог никто, так как из-за непослушания одних пассажиров водитель отказывался везти других.
— Сейчас будем стоять, пока все не оплатят, чтобы не ломились в следующий раз, — сказал водитель автобуса № 8.
Хабаровчане, разумеется, возмутились. Они начали спорить с шофером, высказывая свое недовольство, а когда водитель их все же развез, сообщили, что будут жаловаться в УФАС.
Напомним, что с проблемами хабаровского транспорта жители краевого центра сталкиваются каждый день. Одной из таких проблем является холод в автобусах. Перед новым годом, в температуру −35 в автобусах ощущался почти такой же холод, что и на улице. Морозы в регионе продолжаются и езда в транспорте продолжается в холоде.
Среди «прохладных» маршрутов хабаровчане выделяют автобусы № 1, 25, 56, 24 и 61. Традиционно в сферу недовольства горожан попали и все трамвайные маршруты города.