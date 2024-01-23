С проблемой оплаты проезда испытывают пассажиры в хабаровских автобусах

Напомним, что с проблемами хабаровского транспорта жители краевого центра сталкиваются каждый день. Одной из таких проблем является холод в автобусах. Перед новым годом, в температуру −35 в автобусах ощущался почти такой же холод, что и на улице. Морозы в регионе продолжаются и езда в транспорте продолжается в холоде.