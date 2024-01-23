В Красноярске засыпали песком еще 5 опасных горок

О проделанной работе рассказали в мэрии.
Так, 22 января в Советском районе подсыпали несанкционированную горку возле дома по улице Подзолкова, 28, в Железнодорожном — между 8-й гимназией и жилым домом по улице Копылова, 42, а в Октябрьском — на улицах Курчатова, 1, Калинина, 110 и бульваре Ботанический, 27.
«Весь город, находящийся у нас на сопках, засыпать песком одномоментно не сможем, поэтому подсыпаем там, где дети уже катаются и где есть опасный выход на проезжую часть», — рассказали в администрации.
Напомним, провести дополнительную работу по выявлению несанкционированных горок в Красноярске поручил мэр Владислав Логинов. Поводом стало происшествие с 14-летним мальчиком, который 13 января катаясь на плюшке около дома по проспекту Ульяновский, сорвался с 15-метрового обрыва и погиб.
Сообщать об опасных местах для катания жителей просят по телефону 005 или в сообществах администрации города в социальных сетях.