В Иркутске открылась благотворительное кафе для пенсионеров

— Все началось с того, что к нам зашел пожилой человек, который скромно стал считать мелочь, чтобы ему хватило на обед. Хозяева не смогли взять с него оплату и решили покормить дедушку бесплатно, а чтобы не обидеть — сказали, что в кафе сейчас акция — «Пенсионерам обед бесплатно». Этот человек приходил к нам каждый день, но однажды хозяева забыли предупредить официантку, которая взяла с него деньги. Тогда нас замучила совесть и уже через неделю появилась объявление о бесплатных обедах для пенсионеров, — пишут на официальном сайте заведения.