В Иркутске открылась благотворительное кафе для пенсионеров

В Иркутске открылось кафе, где каждый будний день бесплатно кормят пенсионеров. По информации 2ГИС, оно находится по адресу Киевская, 1. Сеть подобных заведений существуют еще в нескольких городах России. Но самым первым открылось кафе в Санкт-Петербурге.
— Все началось с того, что к нам зашел пожилой человек, который скромно стал считать мелочь, чтобы ему хватило на обед. Хозяева не смогли взять с него оплату и решили покормить дедушку бесплатно, а чтобы не обидеть — сказали, что в кафе сейчас акция — «Пенсионерам обед бесплатно». Этот человек приходил к нам каждый день, но однажды хозяева забыли предупредить официантку, которая взяла с него деньги. Тогда нас замучила совесть и уже через неделю появилась объявление о бесплатных обедах для пенсионеров, — пишут на официальном сайте заведения.
Создатели кафе утверждают, что кроме вкусной еды, они придумали множество проектов, мастер-классов и мероприятий, объединяющих пожилых людей.