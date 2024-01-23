Сильный ветер и снегопад ожидаются сегодня в Беларуси

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер и снегопад ожидаются сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.