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Сильный ветер и снегопад ожидаются сегодня в Беларуси

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный ветер и снегопад ожидаются сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сейчас в Вашингтоне: -1° 2 м/с 80% 774 мм рт. ст. -1°

Сегодня погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, и поступление теплой воздушной массы атлантического происхождения. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь).

В отдельных районах республики слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, во многих районах Беларуси — сильный порывистый. Температура воздуха днем составит минус 2 — плюс 4 градуса.