Сильный ветер и снегопад ожидаются сегодня в Беларуси

Сегодня погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, и поступление теплой воздушной массы атлантического происхождения. Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь).
В отдельных районах республики слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, во многих районах Беларуси — сильный порывистый. Температура воздуха днем составит минус 2 — плюс 4 градуса.