В Новосибирске врач рассказала, как спастись от смертельной вспышки ОРВИ.
Как сообщает издание om1.ru, в январе 2024 года в Новосибирске наблюдается смертельна вспышка гриппа. Лор новосибирского центра «Клиника Эксперт» Ксения Иванова рассказала, как можно уберечь себя от этого заболевания.
— Сейчас идёт вспышка гриппа. Грипп — это разновидность ОРВИ, которая отличается особой тяжестью протекания болезни. Грипп может ударить по нервной, сердечно-сосудистой системе, по лор-органам — вплоть до летальных исходов. В группу риска входят дети раннего возраста, пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями, — сообщила медик.
Она отметила, что главное в профилактике гриппа — вакцинация. Вакцинироваться горожане могут в поликлиниках по месту жительства с начала осени. Кроме того, прививку можно поставить даже во время эпидемии.
Также полезными будут закаливание, ношение масок и избегание больших скоплений людей. Кроме того, важно сбалансированное питание и здоровый сон.
Вспышки гриппа происходят ежегодно, и каждый раз вирус мутирует. Примерный процент летальных исходов от заболевания гриппом — 3−5%.