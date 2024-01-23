День студента 2024 в Хабаровске: история и традиции, праздничные мероприятия

Ежегодно 25 января в России празднуется Татьянин день, или День студента. В этот праздник соблюдается множество традиций и примет. Но почему же Татьянин день? Давайте разберемся откуда появилось название, кем была та самая Татьяна и как современные студенты празднуют свой день.
В ПОИСКАХ ТАТИАНЫ
История возникновения необычного праздника уходит корнями далеко в древность. По преданию, в III веке нашей эры в Риме родилась девочка, которую назвали Татиана. Ее родители были знатными людьми, но при этом, в тайне от всех приняли христианство. Свою дочку они воспитали в этих же традициях.
Уже будучи взрослой, Татиана стала настоятельницей христианского храма. Тогда же начались гонения христиан, которые организовали при римском императоре Севере. Девушка старалась избегать с ними встречи, но ее все же схватили. Святую принуждали молиться только языческим богам, но Татиана была непреклонна. Она не отказалась от Иисуса Христа, а ее молитва была столь сильна, что, по преданию, фигура языческого божества упала с пьедестала и раскололась.
Тогда было принято решение принести ее в жертву, но от ее молитвы произошло землетрясение и храм Аполлона также, как идол, разрушился. Татиану подвергли мучениям, но так и не смогли заставить отречься от веры. Казнена святая была вместе с отцом.
Девять лет спустя после смерти девушки ее причислили к лику святых. Считается, что казнь произошла 12 января, поэтому в этот день христиане отмечают день памяти мученицы Татианы. По новому стилю дата выпадает на 25 января.
НАЧАЛО СТУДЕНЧЕСТВА
Вплоть до 1755 года день мученицы Татианы называли праздником «Солныш» — в этот день, даже если было очень пасмурно, на небе появлялось солнце, освещая все вокруг своим благодатным светом. Новое значение к дате добавилось благодаря Елизавете Петровне — в этот день она подписала «Указ об учреждении в Москве университета из двух гимназий».
Проект придумали ученый Михаил Васильевич Ломоносов совместно со статским советником и генерал-адъютантом государыни Иваном Ивановичем Шуваловым. Авторы идеи были уверены, что создание научного учреждения очень важно для Российской империи. Позже, в 1791 году, во имя святой мученицы Татианы освятили храм Московского университета.
А почему именно 25 января? Считается, что именно Иван Шувалов уговорил императрицу подписать указ в этот день, так как у матери советника, которую как раз звали Татьяна, день рождения был 25 января. Поэтому, когда государыня подписала указ, Иван Иванович сообщил маме, что подарил ей целый университет.
ХОТИМ ПРАЗДНИКА!
В далеких деревнях и селах о новой дате даже не слышали, но в городах, где начали появляться университеты, вузы и колледжи праздник сразу прижился. 25 января студенты устраивали шумные вечеринки или веселые посиделки. Не забывали и о Татиане — в честь нее выступали хоры и проходили торжественные молебны. В этот день все студенты становились дружным братством и веселились.
В истории Дня студента отметился даже создатель салата оливье — французский подданный Люсьен Оливье, который работал в Москве. Он отдавал для праздника студентам свой ресторан.
После Октябрьской революции о празднике на долгое время забыли. Вернулся он только в 1995 году, когда снова открыли храм святой Татианы, а некоторые получили премии в честь основателей первого университета — ученого М. В. Ломоносова и графа И. И. Шувалова. И хоть День студента не пометили красным цветом в календаре, он остается одним из главных праздников во время студенческой жизни. И, во время разных мероприятий, молодежь продолжает не забывать о Татиане — многие в храме ставят ей свечи и молятся о просвещении и помощи в трудном учении.
А КАК ЖЕ ХАБАРОВСК?
Практически все высшие и средние учреждения в Хабаровске отмечают День студента. Обычно праздник проходит в формате торжественного вечера с небольшим концертом, после которого награждают лучших студентов. Например, в Тихоокеанском государственном университете помимо вечера, пройдет также День самоуправления, где молодежь примерит на себя должности преподавателей и даже ректора учреждения.
В тоже время праздничные мероприятия запланированы и в городе. Так, 24 января 24 в Краевом центре единоборств состоится сначала профориентационный фестиваль для школьников, парад студентов и потом уже игры и дискотека! Команды университетов посоревнуются в следующих направлениях: молодежный туризм, добровольчество, летающие пельмешки, профессии, студенческая халява, путина по-хабаровски, край китов и самолётов. Вход бесплатный, начало в 14:00. Но не забудьте студенческий.
Еще праздник отметят в торговом центре «Макси Молл» на третьем этаже, на фудкорде. Там пройдет игровое шоу телевизионного формата Show Today. Приходите со своей командой или один — компанию себе точно найдете. Всем участникам дадут бесплатное кофе и подарки от магазинов. 25 января в 18:00. Вход свободный.
Также состоится флешмоб «Студенты — за спорт», который пройдет на набережной города, на катке, 25 января в 16:00. Для участия необходимо написать на почту tatiana280216@mail.ru. Вход свободный.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
В Татьянин день есть народные приметы, в которые некоторые верят и следуют им. Например, если в этот день ярко светит солнце, то весна будет ранняя. Снег в этот день сулит дождливое лето. Ясная и морозная погода — к хорошему урожаю. Тепло и пасмурно — к неурожаю. Также, если у семьи в этот праздник родилась дочка, то считается, что она станет хорошей хозяйкой.