День студента 2024 в Хабаровске: история и традиции, праздничные мероприятия

После Октябрьской революции о празднике на долгое время забыли. Вернулся он только в 1995 году, когда снова открыли храм святой Татианы, а некоторые получили премии в честь основателей первого университета — ученого М. В. Ломоносова и графа И. И. Шувалова. И хоть День студента не пометили красным цветом в календаре, он остается одним из главных праздников во время студенческой жизни. И, во время разных мероприятий, молодежь продолжает не забывать о Татиане — многие в храме ставят ей свечи и молятся о просвещении и помощи в трудном учении.