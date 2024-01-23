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Госконтроль Хабаровского края продолжает рейды по выявлению нелегальных такси

Очередная проверка законности работы перевозчиков прошла в городе Юности.
Источник: Главное управление регионального госконтроля правительства Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре главное управление госконтроля правительства края совместно с ГИБДД провели очередной рейд по выявлению нелегальных таксистов. Несмотря на то, что закон о такси вступил в силу в сентябре прошлого года, надзорное ведомство до сих пор фиксирует на машинах отсутствие специальных отличительных знаков и отсутствие разрешений на перевозку пассажиров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Согласно действующему закону, легковые такси в обязательном порядке должны иметь опознавательные знаки: фонари оранжевого цвета на крыше, а на боках машины — «шашечки». При этом, такие требования должны соблюдаться на протяжении всего пятилетнего срока действия разрешения, которое выдает контрольно-надзорный орган. Не имея статус перевозчика такси, символику такси на автомобиль наносить запрещено.

В этот раз в Комсомольске-на-Амуре было проверено порядка 20 автомобилей, выявлен один нелегальный таксист, которому, после рассмотрения дела судом, грозит штраф. Всего в прошлом году управление госконтроля провело в Хабаровском крае 31 рейд, из которых 28 в Хабаровске и три — в городе Юности, составлен 21 протокол за управление машинами, на которые незаконно нанесена разметка легковых такси.

 — Мы проверяем у таксистов наличие специального разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров. Также, конечно, это требования безопасности: наличие путевого листа с отметками о прохождении медосмотра водителя и технического контроля автомобиля перед выходом на линию, наличие обязательного трехлетнего водительского стажа. Кроме того, мы проверяем законность использования символики такси, — уточнил начальник отдела лицензионно-разрешительной работы главного управления госконтроля правительства Хабаровского края Владимир Есин.

Согласно реестру главного управления госконтроля, на сегодняшний день в Хабаровском крае зарегистрировано 2846 частных извозчиков и 322 предприятия и частных предпринимателей, предоставляющих услуги такси.