Госконтроль Хабаровского края продолжает рейды по выявлению нелегальных такси

В Комсомольске-на-Амуре главное управление госконтроля правительства края совместно с ГИБДД провели очередной рейд по выявлению нелегальных таксистов. Несмотря на то, что закон о такси вступил в силу в сентябре прошлого года, надзорное ведомство до сих пор фиксирует на машинах отсутствие специальных отличительных знаков и отсутствие разрешений на перевозку пассажиров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Согласно действующему закону, легковые такси в обязательном порядке должны иметь опознавательные знаки: фонари оранжевого цвета на крыше, а на боках машины — «шашечки». При этом, такие требования должны соблюдаться на протяжении всего пятилетнего срока действия разрешения, которое выдает контрольно-надзорный орган. Не имея статус перевозчика такси, символику такси на автомобиль наносить запрещено.
— Мы проверяем у таксистов наличие специального разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров. Также, конечно, это требования безопасности: наличие путевого листа с отметками о прохождении медосмотра водителя и технического контроля автомобиля перед выходом на линию, наличие обязательного трехлетнего водительского стажа. Кроме того, мы проверяем законность использования символики такси, — уточнил начальник отдела лицензионно-разрешительной работы главного управления госконтроля правительства Хабаровского края Владимир Есин.
Согласно реестру главного управления госконтроля, на сегодняшний день в Хабаровском крае зарегистрировано 2846 частных извозчиков и 322 предприятия и частных предпринимателей, предоставляющих услуги такси.