Казань второй день стоит в 10-балльных пробках

В столице Татарстана водители уже второй день стоят в 10-балльных пробках. Горожане также жалуются на переполненный общественный транспорт, который приходится ждать часами.
«Сегодня и вчера ждала автобус № 10А больше часа. Кстати, так и не дождалась его, а это единственный маршрут, на котором можно добраться с работы до дома. А сегодня он приехал заполненный на все 200%! Когда в городе появятся нормальные условия для простых людей, когда появится нормальный общественный транспорт?», — отметила жительница Казани в соцсетях.
Ранее мы писали, что дорожное движение в Казани оказалось серьезно нарушено из-за сильного снежного шторма. Утром было объявлено о запрете на выезд автобусов и грузовиков на федеральную дорогу М-7 «Волга», но к обеду ограничения коснулись и водителей легковых автомобилей.