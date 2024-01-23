Казань второй день стоит в 10-балльных пробках

«Сегодня и вчера ждала автобус № 10А больше часа. Кстати, так и не дождалась его, а это единственный маршрут, на котором можно добраться с работы до дома. А сегодня он приехал заполненный на все 200%! Когда в городе появятся нормальные условия для простых людей, когда появится нормальный общественный транспорт?», — отметила жительница Казани в соцсетях.