В Кемерове водитель автобуса случайно задавил 11-летнего мальчика

Как сообщают кузбасские правоохранители, в Кемерове на ул. Пионер накануне произошло ДТП. Водитель пригородного автобуса зажал дверями ногу 11-летнего мальчика и поехал, из-за чего ребёнок упал на проезжую часть.
Предварительно, водитель ПАЗа не убедился, что все пассажиры вышли из салона, и начал отъезжать от остановки общественного транспорта, зажав ногу мальчика дверью. С травмами различной тяжести его доставили в больницу. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.
Марина Шкор, начальник управления транспорта и связи администрации города Кемерово, сообщила, что автобусный маршрут № 12 обслуживает частный перевозчик — ООО «Гепард». По муниципальному контракту предусмотрены меры ответственности за небезопасное предоставление транспортных услуг.
Но в кузбасских соцсетях информация появилась до официального подтверждения. Люди искали свидетелей происшествия и писали, что мальчик в реанимации с переломом костей таза.
«Сын решил выйти, но водитель зажал его дверями, а потом открыл их, и сын упал под автобус. И это всё было на ходу. Ребёнок упал, нога застряла в дверях, и тот его потащил. Кто был в салоне, закричали, но было поздно. Нога потом выскочила. Одна из свидетелей происшествия сообщила, что ей показалось, что автобус по нему проехал задними колесами», — рассказала мама ребёнка.