В Кемерове водитель автобуса случайно задавил 11-летнего мальчика

«Сын решил выйти, но водитель зажал его дверями, а потом открыл их, и сын упал под автобус. И это всё было на ходу. Ребёнок упал, нога застряла в дверях, и тот его потащил. Кто был в салоне, закричали, но было поздно. Нога потом выскочила. Одна из свидетелей происшествия сообщила, что ей показалось, что автобус по нему проехал задними колесами», — рассказала мама ребёнка.