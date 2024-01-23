Хабиб на шоу «Конфетка» перепел песню волгоградца

20 января в эфир вышел очередной выпуск шоу «Конфетка», суть которого в том, что звезда перепевает никому не известную песню, выложенную в Сети, помогая тем самым автору композиции побороться за главный приз — 300 тыс. рублей.
В этот раз одним из авторов оригинальных песен стал молодой волгоградец Денис Мирошников. По признанию мужчины, 13 лет назад они с друзьями ради шутки написали песню про подростковую любовь под названием «Сердечко» и сняли на нее смешной клип на окраине парка в Михайловке. Волгоградец, по его словам, был поражен, что спустя столько лет оказался на телешоу с этой композицией.
Жюри шоу — Тимур Родригез, певица Zivert и Мари Краймбери — оценили чувство юмора нашего земляка. А перепел песню Дениса, сделав из нее настоящую «конфетку», молодой исполнитель Хабиб.
И члены жюри, и ведущие, и сам автор оригинала были приятно удивлены его прочтением песни. Во многом благодаря Хабибу Денис смог попасть в полуфинал шоу. Правда, в последний момент он уступил первое место другим участникам, чью песню перепела Zivert.
Однако волгоградец абсолютно не расстроился. Он признался, что ему было приятно поучаствовать в шоу на федеральном телеканале и получить море эмоций от неожиданной, но очень удачной интерпретации его песни.