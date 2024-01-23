Хабиб на шоу «Конфетка» перепел песню волгоградца

В этот раз одним из авторов оригинальных песен стал молодой волгоградец Денис Мирошников. По признанию мужчины, 13 лет назад они с друзьями ради шутки написали песню про подростковую любовь под названием «Сердечко» и сняли на нее смешной клип на окраине парка в Михайловке. Волгоградец, по его словам, был поражен, что спустя столько лет оказался на телешоу с этой композицией.