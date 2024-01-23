Работу троллейбуса № 2 скорректируют в Хабаровска

Стоимость проезда составит 35 рублей в одну сторону. С 20 часов цена вырастет на два рубля. Акция «Бесплатная пересадка» сохраняется. Напомним, в течение двух часов пассажиры могут пересесть на железнодорожном вокзале с троллейбусов №№ 2 и 3 на трамваи №№ 1, 2, 5 и наоборот. При этом нужно предоставить билет или чек оплаты, а платить заново не нужно.