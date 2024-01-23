Работу троллейбуса № 2 скорректируют в Хабаровска

В Хабаровске с 25 января изменится работа троллейбуса № 2. Это связано со вступлением в силу постановления городской администрации.
Так, меняется схема движения общественного транспорта, который едет из аэропорта на железнодорожный вокзал. Теперь от Матвеевского шоссе он поедет по улицам Карла Маркса, Большая, Шелеста, Воронежская, Серышева, Ленинградская, затем свернет на Ленинградский переулок, а потом вернется на улицу Карла Маркса и дальше — на Матвеевское шоссе.
Кроме того, начнет работу новый маршрут — троллейбус № 3. Он также будет ездить от аэропорта до железнодорожного вокзала по схеме: Матвеевское шоссе — улица Карла Маркса — улица Синельникова — улица Ленинградская — переулок Ленинградский — улица Ленинградская — улица Серышева — улица Воронежская — улица Большая — улица Карла Маркса — Матвеевское шоссе.
Стоимость проезда составит 35 рублей в одну сторону. С 20 часов цена вырастет на два рубля. Акция «Бесплатная пересадка» сохраняется. Напомним, в течение двух часов пассажиры могут пересесть на железнодорожном вокзале с троллейбусов №№ 2 и 3 на трамваи №№ 1, 2, 5 и наоборот. При этом нужно предоставить билет или чек оплаты, а платить заново не нужно.