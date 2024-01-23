Сколько стоит починить китайское авто после ДТП

Что касается цен на ремонт, то около 80 тысяч рублей уйдет только на замену капота для Jetour Dashing. Для сравнения, столько стоит весь названный выше набор для отечественной Lada Vesta. Для Jetour Dashing же весь комплект будет стоить почти 240 тысяч рублей, а для Changan Uni-V — 257 тысяч рублей. Сроки поставки могут затянуться от двух недель до пары месяцев.