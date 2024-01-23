Сколько стоит починить китайское авто после ДТП

Для анализа были взяты следующие детали: бампер, переднее крыло, фара и капот. Рассматривались несколько ставших популярными в России модели китайских авто, пишет «Авторевью».
Эксперты отмечают, что поиск запчастей затруднен из-за отсутствия свободного доступа к полноценным каталогам. Даже если модель машины уже давно присутствует на авторынке, все равно потребуется обратиться к дилерам. При этом сроки поставок будут длительными, так как даже на один их поиск уйдет более суток. Кроме того, нужны специалисты, способные оценить качество и безопасность аналогов.
Что касается цен на ремонт, то около 80 тысяч рублей уйдет только на замену капота для Jetour Dashing. Для сравнения, столько стоит весь названный выше набор для отечественной Lada Vesta. Для Jetour Dashing же весь комплект будет стоить почти 240 тысяч рублей, а для Changan Uni-V — 257 тысяч рублей. Сроки поставки могут затянуться от двух недель до пары месяцев.
Далее по дороговизне следуют Tank 300 — 273 тысячи рублей, Exeed RX — 365 тысяч, Omoda C5 и Geely Monjaro — 390 тысяч рублей. Больше всего придется потратиться владельцам Voyah (Dream, Free) — от 660 до 866 тысяч рублей.
Ранее «ФедералПресс» писал, что средняя цена на подержанные китайские автомобили за 2023 год возросла в два раза и составила около 1,8 миллиона рублей. Стоимость новых авто увеличилась на 15−16%.