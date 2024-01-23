В Казани жителям предлагают откопать машину за 2,5 тысячи рублей

В Казани местные жители готовы откопать машину за 2,5 тысячи рублей. Соответствующая публикация появилась на сайте бесплатных объявлений.
По словам автора публикации, он с командой готов приехать в любой уголок города. На звонки и сообщения клиентов отвечает в течение десяти минут. Также мужчина выложил график работы. Так, в будние дни он готов оказать эту услугу с 14:00 до 02:00.
Мужчина выезжает на место с командой из двух-пяти человек. Поэтому помощь будет оказана за полчаса. Все средства для уборки снега исполнитель привезет с собой. Еще он отметил опыт работы в несколько лет.
«Гарантирую быстрые сроки и качество выполненной работы», — заявил автор публикации.
Также имеется один комментарий от клиентки. По словам женщины, исполнители оперативно приехали и вычистили все, очень выручили. Полученной услугой она осталась довольна.
Напомним, в Казани утвердили график бесплатной работы парковок в 2024 году.