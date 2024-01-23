Ремонт в больнице Фишера в Волжском завершится в 2024 году

Утро 23 января губернатор Андрей Бочаров провел в больнице Фишера в Волжском — опорном медцентре для всего Заволжья. Глава региона проинспектировал ход реализации приоритетного проекта модернизации медучреждения и заявил, что основные работы по капремонту стационара завершатся до конца 2024 года, сообщили в администрации Волгоградской области.
— На 2025 год планируются работы, которые не будут напрямую влиять на оказание медпомощи: благоустройство территории, модернизация столовой и другие, — рассказали в обладмине.
Капитальный ремонт 9-этажного стационара идет не первый год, при этом больница продолжает оказывать помощь пациентам. Очередной госконтракт на обновление помещений 1, 2, 4−9 этажей блоков А, Б, В основного здания заключили в сентябре прошлого года. Делают все от коридоров и палат до инженерных систем, в каждой палате обустраивают санузел с душевой кабиной. При этом власти настаивают не только на сроках, но и на качестве работ.