Автопарковка на вокзале Ростов-Главный вновь работает

— На въезде и выезде с парковки установлены шлагбаумы с терминалами бесконтактной оплаты Fast Track, которые с 23 января начинают работать в тестовом режиме. Теперь водителю, не выходя из автомобиля, достаточно приложить карту к терминалу при въезде и повторить операцию на выезде. При этом система автоматически спишет средства в соответствии с установленным тарифом, — говорится в сообщении.