Автопарковка на вокзале Ростов-Главный вновь работает

В ходе ремонта на автопарковке вокзала Ростов-Главный была произведена полная замена асфальтового покрытия, а также отдельных элементов ливневой канализации и автодорожной инфраструктуры, включая знаки и парковочные столбики. Таким образом завершена модернизация оборудования и автоматизация парковочного пространства. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
— На въезде и выезде с парковки установлены шлагбаумы с терминалами бесконтактной оплаты Fast Track, которые с 23 января начинают работать в тестовом режиме. Теперь водителю, не выходя из автомобиля, достаточно приложить карту к терминалу при въезде и повторить операцию на выезде. При этом система автоматически спишет средства в соответствии с установленным тарифом, — говорится в сообщении.
Также сохраняется и прежний способ оплаты, когда водители получают на въезде специальный талон и впоследствии оплачивают стоимость парковки через терминал.