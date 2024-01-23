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Хоккейный клуб «Металлург» вернулся на родную арену

Очередная выездная серия для новокузнецкого «Металлурга» оказалась короткой.

Для новокузнецкого «Металлурга» стартовала новая домашняя серия. Впервые за последние четыре сезона новокузнечане играют на обновлённой «Арене кузнецких металлургов». С даты последнего матча на родной площадке, по подсчётам пресс-службы клуба, прошло 1445 дней. После этого хоккеисты состязались на арене «Кузнецкий лёд».

Соперником стал «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. Посмотреть первый матч «Металлурга» на обновлённой арене пришли 5 146 болельщиков. Отмечается, что в этом сезоне ВХЛ больше зрителей на хоккее было только в Перми. Матч завершился победой хозяев льда со счётом 4:1.

«Во-первых, хотел бы всех новокузнечан и весь новокузнецкий хоккей поздравить с возвращением в родной дом. Конечно, груз ответственности был на ребятах. Первый матч, особенно хотелось оставить хорошее впечатление своей игрой и победой. Большое спасибо ребятам — молодцы, справились. Да, в каждой игре бывают какие-то ошибки и недочёты, но в целом мы полностью довольны как результатом, так и качеством», — отметил тренер ХК Равиль Хайдаров.

Отметим, в прошедших 46 играх новокузнечане набрали 53 очка и расположились на 13 строчке турнирной таблицы.