Хоккейный клуб «Металлург» вернулся на родную арену

«Во-первых, хотел бы всех новокузнечан и весь новокузнецкий хоккей поздравить с возвращением в родной дом. Конечно, груз ответственности был на ребятах. Первый матч, особенно хотелось оставить хорошее впечатление своей игрой и победой. Большое спасибо ребятам — молодцы, справились. Да, в каждой игре бывают какие-то ошибки и недочёты, но в целом мы полностью довольны как результатом, так и качеством», — отметил тренер ХК Равиль Хайдаров.