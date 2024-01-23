Хоккейный клуб «Металлург» вернулся на родную арену

Для новокузнецкого «Металлурга» стартовала новая домашняя серия. Впервые за последние четыре сезона новокузнечане играют на обновлённой «Арене кузнецких металлургов». С даты последнего матча на родной площадке, по подсчётам пресс-службы клуба, прошло 1445 дней. После этого хоккеисты состязались на арене «Кузнецкий лёд».
Соперником стал «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы. Посмотреть первый матч «Металлурга» на обновлённой арене пришли 5 146 болельщиков. Отмечается, что в этом сезоне ВХЛ больше зрителей на хоккее было только в Перми. Матч завершился победой хозяев льда со счётом 4:1.
«Во-первых, хотел бы всех новокузнечан и весь новокузнецкий хоккей поздравить с возвращением в родной дом. Конечно, груз ответственности был на ребятах. Первый матч, особенно хотелось оставить хорошее впечатление своей игрой и победой. Большое спасибо ребятам — молодцы, справились. Да, в каждой игре бывают какие-то ошибки и недочёты, но в целом мы полностью довольны как результатом, так и качеством», — отметил тренер ХК Равиль Хайдаров.
Отметим, в прошедших 46 играх новокузнечане набрали 53 очка и расположились на 13 строчке турнирной таблицы.