В Волгограде стали известны 5 самых популярных видов спорта

В Волгограде чаще всего ищут тренеров для занятий художественной гимнастикой, танцами, единоборствами, шахматами и командными играми. В январе услугами специалистов по сальсе, бачате, румбе и хип-хопу стали интересоваться вдвое больше (на 103%) по сравнению с декабрем 2023 года.