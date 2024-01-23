В Волгограде стали известны 5 самых популярных видов спорта

Востребованность некоторых наставников подскочила на 300%.
В Волгограде чаще всего ищут тренеров для занятий художественной гимнастикой, танцами, единоборствами, шахматами и командными играми. В январе услугами специалистов по сальсе, бачате, румбе и хип-хопу стали интересоваться вдвое больше (на 103%) по сравнению с декабрем 2023 года.
Востребованными оказались и командные виды спорта. Абсолютный рекорд зафиксировали среди секций по волейболу (+127% запросов). Популярными остаются баскетбол (+19%), хоккей (+23%), футбол (+27%).
Волгоград стал одним из лидеров по увеличению спроса на занятия единоборствами (+132% за год). Чаще секции дзюдо и тайского бокса искали только в Нижнем Новгороде (+147%), передает портал «Авито Услуги».
В январе 2024 года интерес к шахматам вырос сразу на 300% по сравнению с прошлым годом. Волгоградцам также требовались наставники в конном спорте, теннисе и бадминтоне.