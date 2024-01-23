Водители маршрутов на «Суворовский» увольняются из-за пробок и выбоин на дорогах

20 января заявление на увольнение подали сразу три водителя, сообщает «Ростовской городской транспорт».



В «Суворовском» уже возведено более сотни домов. Маршрут в микрорайон идёт по двухполосным дорогам (улицы Особенная, Оганова, Орбитальная), поэтому транспорт постоянно стоит в пробках. Отчасти проблему должна решить реконструкция улицы Вавилова, но сроки окончания работ намечены на 2025 год.



«В заторе на выезде из микрорайона в час-пик можно простоять больше часа. Всё это время находишься в напряжении, а по факту не перемещаешься. Добивают и ямы — и на углу Вавилова — Королёва, и на Особенной, и даже на выезде из гаража колесо проваливается под воду. Из-за этого вместо положенных шести-семи оборотов успеваем за рабочее время сделать только четыре и сильно устаём — такая ситуация на дороге очень выматывает», — прокомментировал изданию ситуацию один из водителей.



Екатерина Жукова.