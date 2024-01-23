Водохранилища переполнены: на сколько Крыму хватит накопленной воды

«По Аянскому, Партизанскому и Симферопольскому водохранилищам уже более двух месяцев идет технологический сброс воды, поскольку водохранилища переполнены. Та же ситуация по водохранилищам Южного берега Крыма — там также происходит сброс. По сути, все водохранилища естественного стока переполнены. Запасов воды у нас минимум на полтора года при условии, если с завтрашнего дня вдруг сразу прекратятся притоки. Но мы понимаем, что этого не будет», — сказал Новик.
По его словам, вода поступает, несмотря на то, что в горах, где лежит снег, сохраняется минусовая температура. В частности, только за минувшие сутки приток в водохранилища симферопольского региона составил 500 тысяч кубометров.
Также фиксируется большое поступление в Белогорское и Тайганское водохранилища, что позволяет заполнять водоемы Керченского полуострова за счет сброса из водохранилищ по реке Биюк-Карасу, добавил директор «Воды Крыма».
«Осадки также положительно сказались на наших артезианских источниках, идет наполнение скважин, увеличены дебеты. Запасы там более чем существенные», — отметил Новик.
Завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Академии строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского, профессор Илья Николенко ранее сообщил, что по данным на середину января водохранилища естественного стока в Крыму наполнены на 85−90%. По его словам, общий объем собранной воды составляет 216 млн кубометров, что является приближенным к максимальному показателем за последние 35 лет.