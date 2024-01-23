Водохранилища переполнены: на сколько Крыму хватит накопленной воды

«По Аянскому, Партизанскому и Симферопольскому водохранилищам уже более двух месяцев идет технологический сброс воды, поскольку водохранилища переполнены. Та же ситуация по водохранилищам Южного берега Крыма — там также происходит сброс. По сути, все водохранилища естественного стока переполнены. Запасов воды у нас минимум на полтора года при условии, если с завтрашнего дня вдруг сразу прекратятся притоки. Но мы понимаем, что этого не будет», — сказал Новик.