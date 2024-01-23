Алиханов об онкоцентре: строительную часть можно считать законченной

Вчера получили разрешение на ввод в эксплуатацию онкоцентра. Собственно, все, на этом можно строительную часть всю считать окончательно законченной. Сейчас готовится пакет документов. И, я надеюсь, на следующей неделе мы его начнем подавать и в течение двух месяцев планируем получить все медицинские лицензии в онкоцентре. И приступим уже к приему пациентов.