«Это просто ужас»: Алиханов признал проблемы с уборкой тротуаров в Калининграде

Губернатор также добавил, что власти Калининграда в этом году не закупали соляных растворов в том объеме, в котором нужно. «Думали, что обойдемся пескогравийной смесью и солью», — пояснил глава региона. По его словам, солевой раствор помогает не образовываться наледи и стоит в разы дороже. «Тем не менее, запас такой иметь необходимо, это вопрос финансовый», — сказал он. Алиханов также пообещал помочь городу дополнительно, но и признал, что «городской администрации, несомненно, надо какие-то меры предпринимать».