«Это просто ужас»: Алиханов признал проблемы с уборкой тротуаров в Калининграде

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что с проблемы с уборкой тротуаров в Калининграде возникли из-за климатических явлений, но признал, что на них творится «ужас». Об этом глава региона сообщил во вторник во время прямого эфира на своей странице «ВКонтакте».
Если с дорогами в принципе [горвласти] достаточно неплохо они разобрались, то, что творится на тротуарах, это, конечно, просто ужас. Понятно, что это вызвано климатическими явлениями, частыми переходами через ноль, дождь, потом мороз, но, откровенно говоря, это слабое утешение, слабое оправдание для жителей.
Губернатор также добавил, что власти Калининграда в этом году не закупали соляных растворов в том объеме, в котором нужно. «Думали, что обойдемся пескогравийной смесью и солью», — пояснил глава региона. По его словам, солевой раствор помогает не образовываться наледи и стоит в разы дороже. «Тем не менее, запас такой иметь необходимо, это вопрос финансовый», — сказал он. Алиханов также пообещал помочь городу дополнительно, но и признал, что «городской администрации, несомненно, надо какие-то меры предпринимать».