Алиханов рассказал, появится ли в Калининградской области свой аквапарк

О появлении аквапарка губернатора спросили во время сегодняшней прямой линии.
У нас есть несколько делающих реализовать такой проект. Они уже прорабатывают этот вопрос и переводят его в стадию проектирование. Мы будем им помогать.
Подробнее о том, где именно может появиться аквапарк, губернатор не сообщил.
Отметим, что подобные вопросы главе региона задают практически на каждой прямой линии. Например, в 2021 году Антон Алиханов говорил о том, что «в течение 4−5 лет проект [аквапарка] будет реализован, это точно».