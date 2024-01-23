Люди выбегали на улицу в одних трусах. Сибиряки рассказали о землетрясении в Алматы

Сиб.фм пообщался с сибирячками, которые живут в Алматы — в ночь на 23 января в южной столице Казахстана ощутили землетрясение, эпицентр которого был в Китае. В разговоре с журналистом Юлия из Новосибирска рассказала, что всё началось поздно ночью.
"Это было в час ночи, мы с мужем сели пить чай. Я подумала, что у меня кружится голова, так как я беременна. Муж посмотрел на люстру и увидел, что она качается. Это было землетрясение. У меня сразу же началась паника, потому что за всё время проживания тут я ни разу такого не испытывала. Я начала бегать, собираться на улицу. Всё шатало из стороны в сторону.
Мы живём на третьем этаже, а выше было ещё страшнее. За минуту мы оделись, вышли на улицу. За нами спускались все жильцы дома — кто-то был в шортах, кто-то вообще босиком, с детьми на руках. У меня случилась истерика: коренным жителям это было привычно, но даже они все выбежали из домов", — вспоминает она.
Даже когда толчки прекратились, женщине было страшно.
«Я вышла в одной майке, сапогах и пальто. Когда всё немного успокоилось, мы с мужем зашли в дом, чтобы тепло одеться и забрать документы — подниматься было очень страшно», — продолжает собеседница.
При этом местные жители были напуганы меньше, чем приезжие.
"Но вообще люди оказались готовы к такому. Местные вышли на улицу с тревожными чемоданчиками, многие вообще уехали из города. Тем более нам сказали, что в пять утра будут повторные толчки — мы не могли спать, у всех в квартирах был включен свет, все были начеку. Около трёх часов ночи мы снова почувствовали волну.
Люстра немного шаталась, но мы уже не стали выходить. В пять утра у нас просто дважды выключился свет — это было очень страшно. Большего страха за 38 лет жизни я ещё не испытывала", — заключила Юлия.
Жительница Томска Елена, переехавшая в Казахстан, рассказала Сиб.фм, что в её районе толчки ощущались слабее.
«Эпицентр был в Китае — в 270 километрах от Алматы. Мы ощущали только афтершоки. Мы живём в частном доме, поэтому особо ничего не ощущали. Была вибрация, но я передаю ситуацию со слов соседки, так как всё благополучно проспала. У соседки рядом с кроватью стоял шкаф — ей приходилось его поддерживать, чтобы он не шатался. В нашем доме не сыпалась штукатурка, но в здании, где работает мой муж, всё ощущалось гораздо сильнее. Он работает за чертой города, ему пришлось стоять в дверном проёме, потому что под ногами ощущались волны. Он сравнивает движение с сапбордом — нужно было постоянно балансировать. Если бы он захотел пройти по коридору, то он бы не смог этого сделать», — сообщила сибирячка.
Во всех школах организовали пункты эвакуации, по этой причине сегодня отменили первую смену в школах и колледжах, добавила она.
«Многие люди уезжали из города ночью — утром муж застал их, когда местные начали возвращаться домой», — подытожила Елена.
Как сообщает информационный портал Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения, с часа ночи до утра обратились за медицинской помощью 44 человека с различными травмами легкой и средней степени тяжести, такими как ушибы головы, защемления и растяжения конечностей.
34 взрослых были доставлены в городские больницы, из которых 3 человека были госпитализированы, а 31 отправлены на амбулаторное лечение. Кроме того, 10 детей также получили медицинскую помощь, из которых 5 были госпитализированы, а 5 отправлены на амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось о 8 пострадавших, которые получили травмы, выбегая из домов или выпрыгивая из окон.
Ночью 23 января жители Алматы почувствовали сильное землетрясение. Примерно через 49 минут произошел еще один подземный толчок, но уже слабее. Согласно данным сейсмологов, землетрясение произошло на границе Кыргызстана и Китая. Его магнитуда составила 6,7 балла, а в Алматы ощущалось на уровне 5 баллов.