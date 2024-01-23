Люди выбегали на улицу в одних трусах. Сибиряки рассказали о землетрясении в Алматы

«Эпицентр был в Китае — в 270 километрах от Алматы. Мы ощущали только афтершоки. Мы живём в частном доме, поэтому особо ничего не ощущали. Была вибрация, но я передаю ситуацию со слов соседки, так как всё благополучно проспала. У соседки рядом с кроватью стоял шкаф — ей приходилось его поддерживать, чтобы он не шатался. В нашем доме не сыпалась штукатурка, но в здании, где работает мой муж, всё ощущалось гораздо сильнее. Он работает за чертой города, ему пришлось стоять в дверном проёме, потому что под ногами ощущались волны. Он сравнивает движение с сапбордом — нужно было постоянно балансировать. Если бы он захотел пройти по коридору, то он бы не смог этого сделать», — сообщила сибирячка.