Алиханов пообещал пересмотреть систему льгот для многодетных семей

«У нас есть льготы для многодетных, они, понятно, в каждом регионе разные. Мы сейчас, честно скажу, работаем над тем, чтобы пересмотреть систему», — сказал губернатор. По его словам, «скорее всего, принципы нуждаемости по региональным мерам поддержки в части многодетных» региональные власти будут отменять.