Народные приметы на 24 января: что нельзя делать, чтобы не было беды

24 января верующие вспоминают Феодосия Великого. Он известен тем, что запретил язычество. В народном календаре — Федосеев день. У наших предков эта дата была связана с рядом примет и запретов. Люди верили в необходимость их соблюдения, опасаясь болезней, нищеты и прочих бед.
Народные приметы на 24 января: что нельзя делать
На Руси 24 января считали днем, неблагоприятным для поездок. Якобы, отправившись в дорогу, можно столкнуться с множеством неприятностей — от потери документов до встречи с грабителями. Чтобы лишний раз не рисковать, в старину люди старались вообще не выходить из дома без надобности.
Нежелание покидать жилище объяснялось в том числе и неблагоприятными погодными условиями. Существовало поверье, что в холодах виновата нечисть. Она постарается не только «заморозить» путника, но и сделать так, чтобы он тяжело заболел.
Осторожнее в этот день нужно быть с гостями. К себе на порог лучше не пускать незнакомцев и тех, с кем вы практически не общались. Наши предки говорили, что такие посетители могут принести в ваш дом конфликты и безденежье.
Существовали в старину и правила, связанные с деньгами. Федосеев день считался раньше неподходящим для финансовых операций. Купить продовольствие можно, но от крупных трат все-таки лучше воздержаться. Дорогостоящее приобретение, даже если планировалось вами заранее, окажется крайне обременительным для вашего бюджета. Не исключено, что отданные вами продавцу деньги понадобятся вам на что-то важное уже в ближайшее время. В долг тоже лучше не брать, иначе весь год будете нуждаться.
Дата также не подходит для посещения парикмахера. Во всяком случае, это касается представителей сильного пола. Да и дома мужчинам лучше не стричься и не бриться 24 января. Вместе с волосами можно укоротить свою жизнь. Во всяком случае, так говорили наши предки.
А вот прекрасной половине человечества мудрецы не советовали долго стоять перед зеркалом. Любуясь отражением, есть риск лишиться молодости и привлекательности.
В Федосеев день важно соблюдать умеренность во всем, особенно в общении с окружающими. Не стоит повышать голос, ругаться и сквернословить: таким образом можно привлечь внимание нечисти. Под запретом сплетни и выяснение отношений. Хвалиться своими успехами тоже не стоит. На Руси считали, что расплатой для хвастуна станет болячка, избавиться от которой будет очень непросто.
Не рекомендуется печь хлеб 24 января, иначе придется столкнуться с обманом. По этой же причине не стоит варить кисель.
Народные приметы на 24 января: что можно делать
Согласно поверьям, день отлично подходит для того, чтобы навести порядок в жилище. Можно заняться генеральной уборкой, разобраться в шкафах, вынести из дома старые вещи. Так вы освободите место для чего-то нового в вашей жизни.
Дата благоприятна для отказа от вредных привычек. Наши предки верили, что побороть слабости в этот день помогают высшие силы.
В целом, Федосеев день окажется удачным у тех, кто планирует начать что-то новое. Если вы не справляете новоселье и не выходите на новую работу, можно завести какую-то полезную привычку, например, пораньше ложиться спать или начать делать зарядку. Удача вам обязательно улыбнется.
Приметы о погоде на 24 января
Согласно наблюдениям наших предков, оттепель 24 января является добрым знаком, сулящим раннюю весну. Март будет теплым месяцем и обойдется без заморозков и снегопадов.
Редкие облака на небе могут указывать на ухудшение погоды. В ближайшее время на улице будет лютая стужа.
Туман в вечерние часы предвещает щедрый урожай хлеба и меда.
Именинники 24 января
24 января именины празднуют Виталий, Владимир, Михаил и Николай. Также поздравить нужно Степана и Федора.