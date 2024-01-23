Народные приметы на 24 января: что нельзя делать, чтобы не было беды

Существовали в старину и правила, связанные с деньгами. Федосеев день считался раньше неподходящим для финансовых операций. Купить продовольствие можно, но от крупных трат все-таки лучше воздержаться. Дорогостоящее приобретение, даже если планировалось вами заранее, окажется крайне обременительным для вашего бюджета. Не исключено, что отданные вами продавцу деньги понадобятся вам на что-то важное уже в ближайшее время. В долг тоже лучше не брать, иначе весь год будете нуждаться.