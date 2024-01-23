Мать двоих детей из Башкирии выиграла в лотерею 1 млн рублей

Жительница Башкирии Дарья Аносова стала обладательницей одного миллиона рублей, который она смогла выиграть во время розыгрыша новогоднего тиража. Женщина купила несколько билетов своим близким в качества подарка на праздник, а два из них преподнесла мужу. Один из них и оказался удачным.
Дарья рассказывает, что тираж смотрели в прямом эфире. Когда все номера сошлись, очень обрадовались. По ее словам, она часто слышала о счастливчиках, ставших миллионерам, но сама и подумать не могла, что окажется в их числе.
Жительница Башкирии работает в одном из автосалонов, воспитывает двух детей. Дарья и ее муж еще не решили, как потратят миллион: это они обсудят на семейном совете.