Называет тупицами и обезьянами: в Екатеринбурге школьники взбунтовались против учителя английского из Индии

— Несколько учеников и их родители опубликовали ложные заявления против моей работы, методов преподавания и обучения, а также образовательных целей. Я думаю, что они не поняли мой язык, смысл моей работы и качество. Следовательно, они пришли к неправильному выводу. Я всегда приветствую их критику, но в правильном русле и конструктивно, — написал учитель. Связаться с Наяном Маликом не удалось, он проигнорировал звонки корреспондента.