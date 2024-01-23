Называет тупицами и обезьянами: в Екатеринбурге школьники взбунтовались против учителя английского из Индии

В Екатеринбурге произошел скандал вокруг учителя английского языка школы № 175. Уроженца Индии Наяна Малика обвинили в оскорблении детей и неподобающем поведении. По словам родителей, учеников неоднократно называли тупицами и обезьянами.
— Кроме того, английский язык не является для него родным, он говорит на нем с чудовищным акцентом, и даже простые слова, которые дети знают уже давно, невозможно понять на слух. Также он некоторым ученикам исправляет ранее выставленные «5» и «4» на «3» и «2», — цитирует родителей Ura.ru.
В мэрии уже сообщили, что в школе пройдет внутренняя проверка. Как выяснилось, недовольство выражали ученики шестого класса.
— Домашнее задание учитель выдает на английском языке, не всегда давая пояснения на русском языке, так как в соответствии с Федеральным образовательным стандартом учащиеся 6 класса должны понимать на слух обращенную речь учителя при непосредственном общении, — отметили в Администрации города. — По вопросу некорректного отношения к учащимся администрацией школы будет произведено внутреннее расследование, ранее обращений по данному вопросу не поступало.
На своей странице во «ВКонтакте» он объяснил, что был «не так понят».
— Несколько учеников и их родители опубликовали ложные заявления против моей работы, методов преподавания и обучения, а также образовательных целей. Я думаю, что они не поняли мой язык, смысл моей работы и качество. Следовательно, они пришли к неправильному выводу. Я всегда приветствую их критику, но в правильном русле и конструктивно, — написал учитель. Связаться с Наяном Маликом не удалось, он проигнорировал звонки корреспондента.