Крым вошел в пятерку лидеров туристического рейтинга

По итогам 2023 года Крым вновь вошел в первую пятерку лидеров Национального туристического рейтинга регионов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
— Рейтинг составлен Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и журналом «Отдых в России», — отметил он.
Глава Крыма добавил, что в пятерку лидеров также вошли Москва, Подмосковье, Кубань и Санкт-Петербург. При составлении списка учитывали уровень развития гостиничной инфраструктуры, доходность отрасли, а также ее вклад в экономику региона. Кроме того, принимались во внимание и другие показатели. Речь, в частности, идет о туристской уникальности.
Аксенов подчеркнул, что такого результата Крым достиг, несмотря на различные сложности. Главной проблемой, по словам главы республики, стала логистика.
— Важными слагаемыми успеха являются взаимодействие бизнеса и власти и, конечно, высокий профессионализм работников отрасли, — написал руководитель региона.