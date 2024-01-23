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Крым вошел в пятерку лидеров туристического рейтинга

Аксенов: Крым вошел в пятерку лидеров туристического рейтинга за 2023 год.
Источник: Комсомольская правда

По итогам 2023 года Крым вновь вошел в первую пятерку лидеров Национального туристического рейтинга регионов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

— Рейтинг составлен Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» и журналом «Отдых в России», — отметил он.

Глава Крыма добавил, что в пятерку лидеров также вошли Москва, Подмосковье, Кубань и Санкт-Петербург. При составлении списка учитывали уровень развития гостиничной инфраструктуры, доходность отрасли, а также ее вклад в экономику региона. Кроме того, принимались во внимание и другие показатели. Речь, в частности, идет о туристской уникальности.

Аксенов подчеркнул, что такого результата Крым достиг, несмотря на различные сложности. Главной проблемой, по словам главы республики, стала логистика.

— Важными слагаемыми успеха являются взаимодействие бизнеса и власти и, конечно, высокий профессионализм работников отрасли, — написал руководитель региона.

туризм и отдых