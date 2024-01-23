Крым вошел в пятерку лидеров туристического рейтинга

Глава Крыма добавил, что в пятерку лидеров также вошли Москва, Подмосковье, Кубань и Санкт-Петербург. При составлении списка учитывали уровень развития гостиничной инфраструктуры, доходность отрасли, а также ее вклад в экономику региона. Кроме того, принимались во внимание и другие показатели. Речь, в частности, идет о туристской уникальности.