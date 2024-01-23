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В Калининграде впервые прошел чемпионат Северо-Запада по фигурному катанию

Наши фигуристки сумели завоевать только шестые места.
Фигурное катание
Источник: РИА "Новости"

Впервые чемпионат и первенство Северо-Запада по фигурному катанию провели в Калининградской области. Соревновались 36 представительниц Санкт-Петербурга, Новгородской, Архангельской, Ленинградской, Вологодской и Калининградской областей на ледовой арене региональной дирекции спортсооружений.

Калининградские фигуристки завоевали два шестых места — среди женщин и среди девушек отличились Надежда Ничик и Арина Кузьмина из школы по зимним видам спорта.

Победительницами среди женщин, юниорок и девушек стали Елизавета Киселева, Мария Лабутина и Ксения Федорова из Санкт-Петербурга, Вологодской и Новгородской областей.

Как отметила министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, фигурное катание развивается в Светлогорске, Советске, Гусеве, Калининграде. В этом спорте занято сегодня около 400 человек.