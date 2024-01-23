В Татарстане вновь ожидается снегопад и потепление

На Татарстан надвигается новый циклон, который принесет потепление, но вместе с ним снова пойдет снег. Об этом сегодня предупредили синоптики.
Специалисты обнадёживают, что на этот раз осадки будут менее интенсивными, но городским службам работы все же добавиться. Кроме этого, по прогнозам, февраль обещает быть снежным.
«Во второй половине недели нас снова ждет понижение давления. Близость атмосферных фронтов обеспечит высокую вероятность осадков. Осадки будут слабые и умеренные. Ближайшая декада прогнозируется близкой к климатической нормы», — пояснил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.
Ранее сообщалось, что на расчистку трамвайных путей в Казани потребуется несколько дней. Ранее на трамвайных путях произошло несколько ДТП.