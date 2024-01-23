Всё-таки завезли заразу: в Молдове зарегистрировано уже два случая заболевания корью

В соседних странах — Украине и Румынии, бушует вирус кори. Об это ранее сообщала «КП» в Молдове. То, что болезнь доберётся до Молдовы было вопросом времени. Уже два случая кори официально зарегистрированы. По сообщению tv6.live в Оргееве восьмилетний ребенок заболел корью. Это — второй зарегистрированный случай с начала 2024 года. По данным ANSP, ребенка доставили в больницу с респираторной инфекцией, но позже у него поднялась температура и появились сыпь, характерная для кори. Заболевание протекает в легкой форме, без осложнений. Все, кто контактировал с ребенком, находятся под наблюдением семейного врача.
Ранее корью заболел 3-летний ребёнок из Фалештского района, об этом сообщает t.me/aifmd. Малыша вакцинировали от кори в Германии, откуда он с родителями вернулся год назад. По данным портала tvn.md, первые симптомы болезни появились 9 января, а до 11 января мальчик посещал детский сад. По словам врача-эпидемиолога Михаила Дворника, родители обратились к семейному доктору 9 января, тогда у малыша был кашель, температура и небольшая сыпь. Врач изначально исключил корь, так как ребёнок был вакцинирован. В течение инкубационного периода специалисты будут наблюдать за состоянием здоровья воспитателей и детей, которые посещали сад вместе с заболевшим ребёнком.