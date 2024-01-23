«Осторожно, гололед»: в Волгограде ночью ожидаются 16-градусные морозы

Конец января запомнится жителям Волгоградской области перепадами температур. Недавно снег таял, но следом регион сковал сильный мороз. О том, какой будет погода 23 января, сайту volgograd.kp.ru рассказали синоптики волгоградского Гидрометцентра.
— Без существенных осадков. Ночью и утром в отдельных районах гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица, — предупреждают в региональном ЦГМС.
Порывы юго-западного ветра достигнут максимум 13 метров в секунду. В Волгоградской области ночью ожидается −11…-16º (при прояснениях 17…-22º), днем −4…-9º (в северных районах до −12º). В городе-герое в среду ночью будет −14…-16º, днем −5…-7º.