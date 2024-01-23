«Осторожно, гололед»: в Волгограде ночью ожидаются 16-градусные морозы

Порывы юго-западного ветра достигнут максимум 13 метров в секунду. В Волгоградской области ночью ожидается −11…-16º (при прояснениях 17…-22º), днем −4…-9º (в северных районах до −12º). В городе-герое в среду ночью будет −14…-16º, днем −5…-7º.