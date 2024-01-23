Губернатор Кубани прокомментировал указ о закреплении статуса многодетных семей. Документ, который определяет меры поддержки, подписал президент Владимир Путин.
Так, многодетным семьям гарантируют предоставление пособий и выплат, поддержку в сфере труда, бесплатные походы в музеи, парки и на выставки по России. Кроме того, для женщин закреплено досрочное назначение пенсии по старости. Родители могут проходить профобучение и получать допобразование.
В настоящее время на Кубани живет около 93 тысяч многодетных семей. В них воспитывается более 309 тысяч детей. Для семей региона разработали свыше 20 программ поддержки.
Так, в крае существует региональный материнский капитал. Его распределяют при рождении третьего или последующих детей. В 2024 году выплата составляет более 153 тысяч рублей. Средства рассчитаны на медицинскую реабилитацию детей, погашение ипотеки при условии, если семья прожила в регионе три года, или другие цели после исполнения ребенку трех лет.
Многодетным семьям ежегодно выплачивают по 5853 рублей. Выплата рассчитана на каждого ребенка равными долями раз в квартал. В крае также установили размер допустимой доли собственных расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 15%.
Дети, которые не достигли 18 лет, получают проездные билеты на общественный транспорт, льготное питание в школах. Детям до шести лет предоставляют бесплатные лекарства по рецепту врача. А ребят из многодетных семей принимают в детские сады в первую очередь.
Объявленный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Год семьи и подписанный Указ о мерах социальной поддержки многодетных позволят усилить работу, чтобы окружить семьи с детьми максимальной заботой государства.
В 2024 году на Кубани начнут компенсировать затраты на очное обучение детей в колледжах и техникумах. Семьям, в которых растут три и четыре ребенка, вернут 30%, а при воспитании пяти и более детей — 50%.
Кроме того, многодетные родители на Кубани могут работать удаленно или неполный рабочий день. Детям предоставляют бесплатное оздоровление, посещение музеев и выставок раз в месяц. При постановке на учет в управлении соцзащиты родители могут не платить транспортный, земельный или налог на имущество. В этом случае учитываются мощность автомобиля, площадь земли и имущества.