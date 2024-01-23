Губернатор Кубани прокомментировал указ о закреплении статуса многодетных семей

Так, в крае существует региональный материнский капитал. Его распределяют при рождении третьего или последующих детей. В 2024 году выплата составляет более 153 тысяч рублей. Средства рассчитаны на медицинскую реабилитацию детей, погашение ипотеки при условии, если семья прожила в регионе три года, или другие цели после исполнения ребенку трех лет.