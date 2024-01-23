Посольство США в Ташкенте ввело новые требования для получения визы

По данным консульского отдела, начиная с 13 февраля всем заявителям на неиммиграционную визу во время собеседования необходимо предоставить анкету DS-160, которая была использована при регистрации записи на собеседование.
Заявителям, которые явятся на собеседование с другой страницей подтверждения анкеты DS-160, будет отказано в проведении интервью и будет предложено записаться на новое собеседование.
В случае, если анкета DS-160, использованная для регистрации записи была неполной или содержит существенные неточности, заявителю следует заполнить новую анкету DS-160 и записаться на новое собеседование, используя свой новый номер штрих-кода.
Если заявителю необходимо внести лишь незначительные изменения в анкете, он может прийти на собеседование без заполнения новой анкеты и повторной регистрации записи. Сотрудники посольства помогут заявителю с незначительными исправлениями в анкете.