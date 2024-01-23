Морозы наступают: какая погода будет в Казахстане 24 января

АСТАНА, 23 янв — Sputnik. Погоду в западной половине Казахстана продолжает формировать Западный антициклон. Он принесет морозную и ясную погоду без осадков.
Остальные районы страны остаются под влиянием Южного циклона и связанных с ним атмосферными фронтами, из-за которых над ними пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололед, туман и усиление ветра с метелью.
Штормовые предупреждения
На юге, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный на юге, в центре области 15−20, порывы 23−28 м/с.
На севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.
На юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, юго-восточный на юго-востоке, в центре области 15−20, порывы 25 м/с.
По Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный в районе Алакольских озер порывы 15−20, временами 23−28 м/с.
На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.
На юге, севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман.
Днем на юге, востоке Мангистауской области ожидается гололед.
На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.
На западе, в центре, в горных и предгорных районах Туркестанской области сохраняется туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный на горных перевалах области 15−20 м/с.
На севере, востоке Улытауской области ожидается низовая метель, гололед. На севере области ожидается туман.
Погода в мегаполисах
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 8−10 градусов тепла.
В Алматы малооблачно, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 5−7 градусов мороза, днем 4−6 градусов тепла.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 17−19, днем 7−9 градусов мороза.