Волгоградцев предупредили о временной приостановке продажи билетов на электрички

Жителей Волгоградской области предупредили о временной приостановке продажи некоторых абонементов на пригородные поезда с 24 января. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградтранспригород, жители не смогут приобрести билеты в кассах. На какой именно срок введены ограничения не уточняется.
Пассажирам стоит учесть, что с завтрашнего дня ограничения коснуться абонементов на 10 поездок (срок действия 30 дней), на 20 поездок (срок действия 30 дней) и на 60 поездок (также сроком действия на месяц).
Жителей просят с пониманием отнестись к ситуации и следить за новостями на сайте компании.