Волгоградцев предупредили о временной приостановке продажи билетов на электрички

Жителей Волгоградской области предупредили о временной приостановке продажи некоторых абонементов на пригородные поезда с 24 января. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградтранспригород, жители не смогут приобрести билеты в кассах. На какой именно срок введены ограничения не уточняется.