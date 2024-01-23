Волгоградцы продолжают получать СМС от ненастоящих чиновников

В Волгоградской области участились случаи, когда жители получают сообщения якобы от глав городов и районов. Только эти СМС на самом деле фейковые. Так глава Жирновского района Александр Шевченко заявил, что люди получают сообщения от его имени с необходимостью пообщаться с сотрудниками спецслужб, перейти по сомнительным ссылкам или вести свой номер телефона.