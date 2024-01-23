Волгоградцы продолжают получать СМС от ненастоящих чиновников

В Волгоградской области участились случаи, когда жители получают сообщения якобы от глав городов и районов. Только эти СМС на самом деле фейковые. Так глава Жирновского района Александр Шевченко заявил, что люди получают сообщения от его имени с необходимостью пообщаться с сотрудниками спецслужб, перейти по сомнительным ссылкам или вести свой номер телефона.
После этого у жертв похищают аккаунты, и мошенники получают доступ к личным данным. Эта схема давно известна — создав фейковый аккаунт, злоумышленники пытаются вызвать доверие граждан для дальнейшего получения необходимых сведений.
Жителей Волгоградской области просят быть внимательными, проверять информацию, когда им приходят сомнительные сообщения. Добавим, на днях мэр Камышина Станислав Зинченко также заявил, что мошенники действуют от его имени при рассылке сообщений жителям.