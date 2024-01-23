Готовьтесь заранее: что взять с собой в «тревожный чемодан»

От чрезвычайных происшествий никто не застрахован. Тревога может быть подана в любое время и в любом месте. Позаботьтесь об этом заранее, чтобы «тревожный чемодан» всегда был на готове! Сюда входят предметы, которые вы можете использовать в экстренных случаях.