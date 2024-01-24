Вечерний @Калининград: ледовый подарок, убегающий имидж и время аллюзий

Впрочем, куда большую часть своего стрима, явно приуроченного к тому же визиту, губернатор посвятил другому тонкому месту своего правления — здравоохранительному. Но в его случае уничижительных эпитетов избежал — и даже наоборот. И с врачами у нас более-менее (а где в России с ними все хорошо?), и детям-диабетикам все нужное купят (как будто и не было обвинений в том, что родители идут на поводу у маркетологов), и аж четыре поликлиники откроют. А парафраз поликлиники на Расковой сдадут в этом году (как будто бы за дело взялась не «Мириам»). Онкоцентр и вовсе уже готов — подрядчику сумму пересчитают и, надо думать, заплатят больше, чем запланированные 4,6 миллиарда. Для этого подрядчику, правда, пришлось «заморозить» в стройке энное количество своих собственных денег. И еще из важно-предвизитного: как сообщил Алиханов, региональные власти склоняются к тому, чтобы отменить принцип нуждаемости при определении льгот для многодетных семей. Ответ на вопрос: «Почему же его вводили?» — очевиден. А вот на тарифы «Калининградгазификации», которая намерена драть за каждый свой чих по три шкуры с клиентов поневоле, оратор, по его словам, повлиять не в состоянии. Из неважного, но забавного — то, что глава региона обижается в ответ на обвинения в сносе исторических зданий: «Столько, сколько было сделано за последние годы в части сохранения исторического наследия, мало когда делалось». Что ж, имидж, такая штука — иногда догнать его невозможно.