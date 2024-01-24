Казахстанцев предупредили о новой магнитной буре

Согласно представленному на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований графику, магнитосфера Земли будет неспокойной в 18.00 24 января, затем 25 января в такое же время, а 26 января возмущения достигнут пика к 6.00 мск и спадут после полудня. А уже с 27 января и до 17 февраля включительно магнитосфера будет спокойной.
На 18 и 19 февраля прогнозируют магнитную бурю G1.
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Буря уровня G1 считается слабой. Однако метеозависимые люди, скорее всего, будут ее ощущать. У людей с хроническими заболеваниями может ухудшиться общее самочувствие. Им рекомендуется внимательно прислушиваться к своему организму и в случае необходимости предпринимать соответствующее меры помощи.