Что произошло в Иркутске в ночь на 24 января 2024 года: последние новости

Детский омбудсмен Иркутской области Татьяна Афанасьева прокомментировала видео, на котором учительница оскорбляет ученика, а также угрожает ему. Афанасьева считает, что такое поведение недопустимо. Однако она отметила, что произошедший инцидент указывает на то, что у учителей есть проблема выгорания из-за высокой нагрузки.