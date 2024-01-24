Что произошло в Иркутске в ночь на 24 января 2024 года: последние новости

Несколько жителей Братска столкнулись с мошенниками при покупке дизельного топлива. Лжепродавец предложил им приобрести его оптом по цене 45 рублей за литр. Братчанам это предложение показалось крайне заманчивым, однако вместо топлива они получили только опустошенные счета — потеряли 1,5 млн рублей.
Детский омбудсмен Иркутской области Татьяна Афанасьева прокомментировала видео, на котором учительница оскорбляет ученика, а также угрожает ему. Афанасьева считает, что такое поведение недопустимо. Однако она отметила, что произошедший инцидент указывает на то, что у учителей есть проблема выгорания из-за высокой нагрузки.
Только с начала года в Иркутске ликвидировали 200 тонн мусора — 34 несакнционированные свалки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Как правило, несанкционированные свалки образуются вблизи контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов, а также в районах частного сектора.