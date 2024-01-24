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Сбой в работе популярных мессенджеров произошел в Хабаровске

Вместо новых сообщений жители краевого центра получили неполадки в работе двух популярнейших мессенджеров.
Источник: AmurMedia

Сегодня с утра жители Хабаровска жалуются на сбои в работе Telegram (18+) и другой популярный месседжер. Официальных комментариев по этому поводу не поступало, сообщает ИА AmurMedia.

При этом, как пишут в социальных сетях хабаровчане, сбои в работе приложений произошел не у всех. У кого-то приложение работает только с подключенным Wi-Fi, а у кого-то приложение отказывается работать полностью и не обновляет полученные сообщения. Выдвигается предположение, что это может зависеть от провайдера.

Кроме того, информация о массовых сбоях в работе приложений поступает из всех регионов ДФО.

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