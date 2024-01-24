Сбой в работе популярных мессенджеров произошел в Хабаровске

При этом, как пишут в социальных сетях хабаровчане, сбои в работе приложений произошел не у всех. У кого-то приложение работает только с подключенным Wi-Fi, а у кого-то приложение отказывается работать полностью и не обновляет полученные сообщения. Выдвигается предположение, что это может зависеть от провайдера.