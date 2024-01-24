Семьи с детьми получили новые меры поддержки

Новый указ о поддержке многодетных семей не только закрепляет старые льготы, но и вводит новые, рассказала депутат Госдумы Татьяна Буцкая.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетности за семьями в которых три ребенка и более. Кроме этого, по словам Буцкой, в России на федеральном уровне закрепляются права и социальные гарантии для многодетных семей, которые раньше были только на региональном уровне. Например, теперь на территории всей страны закреплено, что поддержка осуществляется до того момента, пока ребенку не исполнится 18 лет или 23 года, если он учится на очном отделении, объяснила депутат.
Также подтверждены гарантии мамы трех детей на досрочную пенсию, приоритетное право на оказание государственной помощи на основании социального контракта, рассказала Буцкая. Кроме этого, закреплены в законе иные меры поддержки многодетных семей, связанные с обучением и лечением детей, трудоустройством родителей, льготы на посещение парков и музеев, добавила она.
Для точного учета всех многодетных семей будет создан общероссийский реестр, после этого государство уже точно будет знать, сколько многодетных проживает в России и какой объем помощи им необходим, рассказала Татьяна Буцкая в беседе с «ПГ» (18+).