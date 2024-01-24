Семьи с детьми получили новые меры поддержки

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетности за семьями в которых три ребенка и более. Кроме этого, по словам Буцкой, в России на федеральном уровне закрепляются права и социальные гарантии для многодетных семей, которые раньше были только на региональном уровне. Например, теперь на территории всей страны закреплено, что поддержка осуществляется до того момента, пока ребенку не исполнится 18 лет или 23 года, если он учится на очном отделении, объяснила депутат.