Названы самые курящие страны мира

Согласно статистике организации, которая публикуется почти с двухгодичным лагом, в нашей стране сигареты курит почти каждый четвертый житель старше 15 лет (26,7%). Столь активное употребление сигарет поставило Россию на 19-е место рейтинга. В прошлом исследовании (за 2020 год) этот показатель был больше — 27,4%. По прогнозу ВОЗ, в 2025 году курить будет 26,5% населения нашей страны, а в 2030 году — 25,6%.