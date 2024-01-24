В пострадавшем из-за аварии районе Владивостока уроки в школах сокращены

В районе бухты Тихой, где 23 января произошла мощная авария на электроподстанции, возобновили работу детские сады и школы. В некоторые учреждения тепло начало поступать лишь недавно, сообщили ИА PrimaMedia в администрации Владивостока.
По словам специалистов, температура воздуха в образовательных учреждениях в пределах нормы. Для детей организовано горячее питание. Уроки в школах сокращены.
Напомним, аварийно-восстановительные работы на подстанции «Загородная», которые длились всю ночь, продолжаются. На месте работают бригады «ДРСК» и «ВПЭС». Специалистам уже удалось перевести тепловые насосные станции на резервные источники питания и запустить подачу теплоносителя. Теплотрассы входят в рабочий режим, в ряде многоквартирных домов началась подача отопления и горячей воды.