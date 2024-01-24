В пострадавшем из-за аварии районе Владивостока уроки в школах сокращены

Напомним, аварийно-восстановительные работы на подстанции «Загородная», которые длились всю ночь, продолжаются. На месте работают бригады «ДРСК» и «ВПЭС». Специалистам уже удалось перевести тепловые насосные станции на резервные источники питания и запустить подачу теплоносителя. Теплотрассы входят в рабочий режим, в ряде многоквартирных домов началась подача отопления и горячей воды.