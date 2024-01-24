Популярные мессенджеры перестали работать на Дальнем Востоке: что произошло

«Больше всего жалоб о сбоях фиксируется из Хабаровска, Москвы, Благовещенска и Владивостока. Пользователи сообщают, что с перебоями начали работать мессенджеры и на Камчатке», — передает сервис DownRadar.
Однако официальных данных о причинах сбоя нет.
Жители Владивостока отмечают, что мессенджеры перестали работать ночью, подключение возможно только через wi-fi или VPN.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, чем VPN-сервисы опасны для пользователей. Специалист рассказал, как сохранить свои данные в секретности.
*принадлежит компании Meta (признана в России экстремистской организацией; ее деятельность запрещена).