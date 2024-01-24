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Популярные мессенджеры перестали работать на Дальнем Востоке: что произошло

ВЛАДИВОСТОК, 24 января, ФедералПресс. С ночи жители дальневосточных регионов начади отмечать проблемы в работе популярных мессенджеров, среди которых WhatsApp* и Telegram. Приложения не работают без подключения устройств к VPN.
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Источник: AP 2023

«Больше всего жалоб о сбоях фиксируется из Хабаровска, Москвы, Благовещенска и Владивостока. Пользователи сообщают, что с перебоями начали работать мессенджеры и на Камчатке», — передает сервис DownRadar.

Однако официальных данных о причинах сбоя нет.

Жители Владивостока отмечают, что мессенджеры перестали работать ночью, подключение возможно только через wi-fi или VPN.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, чем VPN-сервисы опасны для пользователей. Специалист рассказал, как сохранить свои данные в секретности.

*принадлежит компании Meta (признана в России экстремистской организацией; ее деятельность запрещена).

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