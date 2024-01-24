Почему аварийную подстанцию называют Загородной?

Действительно, подстанция называется «Загородная», — объяснил член Российского географического общества и Общества изучения Амурского края Сергей Стасенко. — Её имя сохранилось с тех пор, как объект энергоснабжения был построен в этом районе во времена его активной застройки в 40 — 60-е годы XX века. В то время этот район полуострова Муравьёва Амурского не был так плотно заселён, как сегодня, и представлял собой, фактически, южную окраину Владивостока. Здесь располагались сооружения оборонительного характера и портовая инфраструктура. Территория относилась к району так называемого «Гнилого угла», в которую входит также район улицы Фадеева, расположенный на правом берегу речки Объяснения.
Постепенно по мере развития города на территории была проведена планировка, а в последствии и застройка жилыми кварталами.
В 1966 году она была переименована в честь Героя Советского Союза (1945) Степана Григорьевича Борисенко (1910−1945), — жителя Владивостока, геройски погибшего в бою на Одере в Германии в конце Великой Отечественной войны 1941- 45 гг.
Степан Борисенко до войны работал слесарем городского трамвайного парка Владивостока, расположенного сейчас на улице, носящей его имя.
На территории трамвайного парка сегодня находится памятник С. Г. Борисенко.