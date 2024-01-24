Почему аварийную подстанцию называют Загородной?

Действительно, подстанция называется «Загородная», — объяснил член Российского географического общества и Общества изучения Амурского края Сергей Стасенко. — Её имя сохранилось с тех пор, как объект энергоснабжения был построен в этом районе во времена его активной застройки в 40 — 60-е годы XX века. В то время этот район полуострова Муравьёва Амурского не был так плотно заселён, как сегодня, и представлял собой, фактически, южную окраину Владивостока. Здесь располагались сооружения оборонительного характера и портовая инфраструктура. Территория относилась к району так называемого «Гнилого угла», в которую входит также район улицы Фадеева, расположенный на правом берегу речки Объяснения.