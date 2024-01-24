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В Башкирии похолодает до −28 градусов

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие два дня.
Сейчас в Вашингтоне: +4° 2 м/с 60% 773 мм рт. ст.
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня, 24 января, существенных осадков не ожидается. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем −9…-14°.

25 января без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью −15…-20°, при прояснениях −23…-28°, днем −9…-14°.