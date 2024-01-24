Ответчик сымитировал обморок в попытке сорвать заседание суда в Иркутске

Мужчина весьма необычным способом попытался сорвать заседание Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа в Иркутске. Он схватился за сердце и упал на пол, якобы потеряв сознание. Приставы тут же вызвали бригаду скорой помощи.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе УФССП России по Иркутской области, как только врачи пришли в зал заседаний, приступ у мужчины тут же прошёл. Тем не менее, медики осмотрели его и удостоверились, что с ним на самом деле все в порядке. После этого суд продолжился, а бригада отправилась на помощь другим пациентам — уже настоящим.
Как выяснилось позже, мужчина сымитировал потерю сознания, чтобы потянуть время и отложить заседание, поскольку в суде речь шла об очень больших суммах. А ответчиком по делу как раз и был мнимый больной. По словам сотрудников УФССП, подобные случаи встречаются в залах заседаний не так уж и редко.